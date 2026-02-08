Marchas HOY 8 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 8 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 7 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 9 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Coyoacán

11:00 Horas. La Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones marchará de Circuito Estadio Azteca y avenida del Imán, con destino al Estadio Azteca, para realizar un homenaje a Berta Cáceres y manifestarse contra el despojo por el Mundial de futbol.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Colectiva Hilos se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma, para realizar el proyecto “Sangre de mi sangre” y visibilizar la violencia de género mediante el arte del tejido.

Álvaro Obregón

11:00 Horas. Vecinos organizados de la colonia Olivar de los Padres se reunirán en Acámbaro y Salvatierra para dialogar con autoridades sobre el cambio de nomenclatura de la colonia y sus posibles afectaciones en servicios básicos.

Gustavo A. Madero

11:00 Horas. El Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano, A.C. se reunirá en el Deportivo Hermanos Galeana para realizar la jornada infantil “Cuidemos y respetemos a los animales” y promover el respeto a los derechos de los animales.

Rodada motociclista

10:00 Horas. “Visión Ajusco” rodarán de las Astas del Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán, con destino por definir, para celebrar su segundo aniversario.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

