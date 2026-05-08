Marchas HOY 8 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 8 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 14 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Álvaro Obregón

La comunidad estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán marcharán de:

12:00 Horas.

Parque de la Bombilla , en Av. Insurgentes Sur y Av. de la Paz, Col. Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

, en Av. Insurgentes Sur y Av. de la Paz, Col. Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón. Con destino a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Coyoacán

La Comunidad Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marchará de:

16:00 Horas.

Escultura “Los Bigotes” , en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Con destino a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Cuauhtémoc

La Convención de la Ciudad de México marchará de:

16:00 Horas.

Monumento a la Revolución.

Con destino al Zócalo capitalino.

Rodadas motociclistas

Xochimilco

Street Rebel’s rodarán de:

19:00 Horas.

Embarcadero ‘Fernando Celada’ , en Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, Col. San Antonio, alcaldía Xochimilco.

, en Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, Col. San Antonio, alcaldía Xochimilco. Con destino a la escultura “El Coyote Hambriento”, en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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