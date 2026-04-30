Mega Marcha de la CNTE Mañana en CDMX: Ruta de la Manifestación de Maestros

¡Toma precauciones! Mañana 1 de mayo de 2026 habrá una mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te damos a conocer cuál será la ruta de la movilización.

También te informamos a qué hora comenzará la protesta, para que consideres rutas alternas y evites los bloqueos en importantes vialidades de la capital mexicana.

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Demandas de los maestros

En días pasados, los docentes dieron a conocer su plan de acción para reiterar al Gobierno federal el cumplimiento de sus demandas. Informaron que realizarán marchas el 1 de mayo y también el 15 de mayo.

Adicionalmente, dijeron que el 16 de mayo realizarán una nueva asamblea nacional para definir la fecha de su huelga nacional y plantón permanente. Señalaron que buscarán que sea en el contexto del Mundial 2026. Estas son sus demandas:

Derogación de la Ley del ISSSTE.

Eliminación del sistema de Afores.

Cancelación de la Reforma Educativa.

Aumento salarial del 100%.

Homologación de prestaciones.

Jubilación por años de servicio: 28 años mujeres y 30 años hombres.

Reinstalación de los cesados.

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Ruta de la marcha del 1 de mayo

A través de redes sociales, la CNTE informó que la mega marcha “Por un 1 de mayo unitario, combativo y proletario” se realizará a las 09:00 horas.

Sobre la ruta de la movilización, indicaron que ésta partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Ante ello, se prevén severas afectaciones viales sobre Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas (cruce), y calles del Centro Histórico con dirección a la Plaza de la Constitución.

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Con información de N+

spb