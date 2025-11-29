Metro Ajusta Horario Hoy 30 de Noviembre 2025: ¿Qué Líneas Tendrán Cambios en Apertura?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este domingo 30 de noviembre, el servicio en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 comenzará a operar desde las 5:00 horas.

Esto para facilitar la movilidad de los participantes de La Carrera del Ring, un evento deportivo que cada año reúne a corredores en un circuito urbano con temática inspirada en la lucha libre y que atrae a miles de asistentes.

VIDEO: Perro Causa Caos en 20 Estaciones del Metro CDMX: Así Avanzó en Vías

Quienes participen en esta competencia deportiva podrán correr y ver una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Hay dos modalidades en las que se puede competir: 5 kilómetros y 10 kilómetros. Para ambas distancias la salida es en avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cuál es el horario del Metro de CDMX en fin de semana?

El resto de la red iniciará servicio a las 7:00 horas, como es habitual para los domingos.

Además, este domingo se aplicará el programa “Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro”, que permite el acceso con bicicletas durante todo el día, siguiendo las indicaciones del personal del STC.

Historias recomendadas: