Metro Ajusta Horario Hoy 30 de Noviembre 2025: ¿Qué Líneas Tendrán Cambios en Apertura?
El Metro de CDMX iniciará operaciones en un horario distinto por La Carrera del Ring; continuará el programa “Tu bici viaja en Metro”.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este domingo 30 de noviembre, el servicio en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 comenzará a operar desde las 5:00 horas.
Esto para facilitar la movilidad de los participantes de La Carrera del Ring, un evento deportivo que cada año reúne a corredores en un circuito urbano con temática inspirada en la lucha libre y que atrae a miles de asistentes.
Quienes participen en esta competencia deportiva podrán correr y ver una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).
Hay dos modalidades en las que se puede competir: 5 kilómetros y 10 kilómetros. Para ambas distancias la salida es en avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Cuál es el horario del Metro de CDMX en fin de semana?
El resto de la red iniciará servicio a las 7:00 horas, como es habitual para los domingos.
Además, este domingo se aplicará el programa “Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro”, que permite el acceso con bicicletas durante todo el día, siguiendo las indicaciones del personal del STC.
