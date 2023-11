¿Qué Pasó en la Línea B del Metro CDMX Hoy 8 de Noviembre 2023?

La Línea B del Metro CDMX volvió a presentar fallas en su servicio este hoy 8 de noviembre de 2023, por lo que a continuación te explicamos qué pasó en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Los usuarios reportaron un avance lento en la línea que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, ya que algunos tardaron hasta 50 minutos para poder subir a un tren, por lo que el Metro informó lo que sucedía este miércoles.

¿Qué pasó en la Línea B del Metro Hoy?

A través de su cuenta oficial, el Sistema de Transporte Colectivo confirmó una alta afluencia por lo que el acceso tuvo que ser regulado y dijo que iba a agilizar el envío de trenes.

"Se presenta afluencia en la Línea B, se agiliza la circulación de los trenes. Respeta la línea amarilla de seguridad y permite el libre cierre de puertas. Atiende las indicaciones del personal del sistema", escribió.

"Por favor ya que avance el tren que está en Ciudad Azteca", "nos pueden informar qué pasa en la Línea B", "Línea B no está funcionando, 50 min y no avanzamos", "más de 30 min de retraso en Línea B, suena la alerta de avance y no avanza el Metro"; fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios.

Fallas en la Línea B

Ayer por la tarde también se presentaron fallas en esta línea y el Sistema de Transporte Colectivo Metro reveló que se estaba realizando una revisión en la zona de vías en Buenavista, por lo que el servicio provisional se ofrecía de Guerrero a Ciudad Azteca.

Por esta razón, los usuarios tuvieron que ser apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para ser trasladados de la estación Guerrero a Buenavista.

