Metrobús CDMX Anuncia Prueba Operativa de Servicio Especial al Estadio Banorte por Mundial 2026

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que este miércoles 13 de mayo se llevará a cabo una prueba operativa de un Servicio Especial de Apoyo de Metrobús para facilitar el traslado de personas al Estadio Banorte, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El operativo contempla unidades de apoyo en la Línea 1 y la Línea 5 de Metrobús, con conexión en las estaciones Perisur y Cañaverales. El objetivo es evaluar la logística que se implementará durante los partidos programados para los días 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio de 2026.

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Durante la prueba, el servicio operará de las 16:00 a las 24:00 horas con una tarifa de 6 pesos, la misma que aplica regularmente en Metrobús. Además, las transferencias entre líneas no tendrán costo adicional, ya que se validarán como transbordo.

Las personas usuarias podrán abordar en Perisur o Cañaverales y descender sobre avenida Renato Leduc, desde donde podrán caminar hasta la puerta 8 del Estadio Banorte.

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El acceso se podrá pagar con Tarjeta de Movilidad Integrada

El acceso podrá pagarse con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias, relojes inteligentes y teléfonos con tecnología NFC.

Los autobuses pasarán cada 15 minutos y contarán con capacidad para entre 60 y 90 pasajeros. Las paradas provisionales estarán debidamente señalizadas y habrá personal de Metrobús para orientar a los asistentes.

Con este servicio especial, las autoridades buscan mejorar la conectividad con el estadio, reducir tiempos de traslado, integrar rutas con otros sistemas como el Tren Ligero y distribuir de manera más eficiente la afluencia de personas durante el Mundial 2026.

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