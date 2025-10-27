Metrobús CDMX: Estaciones Cerradas en Líneas 1, 3, 4 y 7 este Martes 28 de Octubre

El sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México informó que este martes 28 de octubre realizará modificaciones en su servicio debido a las concentraciones religiosas que se llevarán a cabo con motivo de la festividad de San Judas Tadeo, una de las celebraciones católicas más concurridas del año en la capital.

Cada 28 de octubre, miles de fieles acuden a templos y parroquias, principalmente al Santuario de San Hipólito, ubicado en el Centro Histórico, para rendir homenaje al llamado “patrono de las causas difíciles y desesperadas”. Los creyentes también lo invocan en peticiones relacionadas con el empleo, la salud, la familia y la vivienda, por lo que se espera una alta afluencia en calles cercanas a esta zona.

Noticia relacionada: Día de Muertos 2025: Millonaria Derrama Económica en CDMX; Lista de Comercios con Más Ventas

Ante ello, el Metrobús informó que se aplicarán cierres temporales y ajustes operativos en cuatro de sus líneas, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y el orden vial.

Implementan Operativo Vial y Cierre de Calles por Festejos a San Judas Tadeo en Saltillo

Metrobús CDMX: Estaciones sin servicio

Línea 1:

De Indios Verdes a Santa Cruz Atoyac.

Horario: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Línea 3:

Sin servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

Horario: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Línea 4:

De Buenavista a Bellas Artes.

Horario: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Línea 7:

De Campo Marte a Hidalgo, con afectaciones hasta las 10:00 p. m.

Además, la ruta Alameda Tacubaya–Glorieta de Cuitláhuac permanecerá sin servicio durante todo el día.

El organismo exhortó a los usuarios a planear sus traslados con anticipación, tomar vías alternas y mantenerse informados a través de sus canales oficiales, como la cuenta de X (antes Twitter) @MetrobusCDMX, donde se actualizarán en tiempo real las condiciones del servicio.

El Gobierno capitalino recomendó a los asistentes a las celebraciones de San Judas Tadeo respetar las medidas de seguridad y vialidad, así como evitar obstruir accesos a transporte y vías principales para facilitar la movilidad en la zona centro de la Ciudad de México.

Historias recomendadas:

CLS