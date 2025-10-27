Metrobús CDMX: Estaciones Cerradas en Líneas 1, 3, 4 y 7 este Martes 28 de Octubre
Los cierres se deben a las festividades a San Judas Tadeo, las cuales se llevan a cabo principalmente en el Santuario de San Hipólito
El sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México informó que este martes 28 de octubre realizará modificaciones en su servicio debido a las concentraciones religiosas que se llevarán a cabo con motivo de la festividad de San Judas Tadeo, una de las celebraciones católicas más concurridas del año en la capital.
Cada 28 de octubre, miles de fieles acuden a templos y parroquias, principalmente al Santuario de San Hipólito, ubicado en el Centro Histórico, para rendir homenaje al llamado “patrono de las causas difíciles y desesperadas”. Los creyentes también lo invocan en peticiones relacionadas con el empleo, la salud, la familia y la vivienda, por lo que se espera una alta afluencia en calles cercanas a esta zona.
Noticia relacionada: Día de Muertos 2025: Millonaria Derrama Económica en CDMX; Lista de Comercios con Más Ventas
Ante ello, el Metrobús informó que se aplicarán cierres temporales y ajustes operativos en cuatro de sus líneas, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y el orden vial.
Metrobús CDMX: Estaciones sin servicio
Línea 1:
- De Indios Verdes a Santa Cruz Atoyac.
- Horario: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.
Línea 3:
- Sin servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.
- Horario: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.
Línea 4:
- De Buenavista a Bellas Artes.
- Horario: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.
Línea 7:
- De Campo Marte a Hidalgo, con afectaciones hasta las 10:00 p. m.
- Además, la ruta Alameda Tacubaya–Glorieta de Cuitláhuac permanecerá sin servicio durante todo el día.
El organismo exhortó a los usuarios a planear sus traslados con anticipación, tomar vías alternas y mantenerse informados a través de sus canales oficiales, como la cuenta de X (antes Twitter) @MetrobusCDMX, donde se actualizarán en tiempo real las condiciones del servicio.
El Gobierno capitalino recomendó a los asistentes a las celebraciones de San Judas Tadeo respetar las medidas de seguridad y vialidad, así como evitar obstruir accesos a transporte y vías principales para facilitar la movilidad en la zona centro de la Ciudad de México.
