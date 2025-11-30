Cierres en Metrobús del 1 al 6 Diciembre 2025: ¿Qué Estaciones No Tendrán Servicio?

El Metrobús ha dado a conocer la lista de estaciones que cerrarán, de manera escalonada, con motivo de las mejoras periódicas al sistema. En N+ te damos a conocer cuáles son las estaciones que no tendrán servicio del 1 al 6 de diciembre de 2025.

De acuerdo con un comunicado publicado por el sistema de transporte, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor en estaciones de línea 1, principalmente, para adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias.

Los trabajos consisten en la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones. Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.

Cabe mencionar que, durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos.

¿Cuáles serán las estaciones Metrobús cerradas del 1 al 6 de diciembre 2025?

Nápoles: 1 y 2 de diciembre

La Raza: 2 y 3 de diciembre

El Chopo: 2 y 3 de diciembre

Teatro de los Insurgentes: 3 y 4 de diciembre

Manuel González: 4 y 5 de diciembre

Reforma: 4 y 5 de diciembre

José María Velasco: 5 y 6 de diciembre

La Joya: 5 y 6 de diciembre

Además, también se prevén cierres en las siguientes estaciones de la Línea 5, con dirección a Preparatoria 1:

Río Consulado: 1 de diciembre

101 Oriente: 1 de diciembre

Talismán: 2 de diciembre

San Juan De Aragón: 2 de diciembre

El Coyol: 3 de diciembre

5 De Mayo: 3 de diciembre

Río Sta. Coleta: 4 de diciembre

Victoria: 4 de diciembre

Río Guadalupe: 5 de diciembre

Preparatoria 3: 5 de diciembre

DMZ