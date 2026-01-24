Confirman Cierre en Metrobús Mañana: ¿Cuáles son los Horarios y Estaciones Afectadas en CDMX?

El Metrobús confirmó que habrá cierres este domingo 25 de enero 2026 en diversas estaciones, por lo que se prevén afectaciones en líneas. En N+ te damos a conocer los horarios para que tomes tus previsiones.

¿Cuáles son las estaciones de Metrobús cerradas?

En la Línea 1, no habrá servicio de 09:00 a 11:00 de Indios Verdes - Pueblo Sta. Cruz Atoyac.

En la Línea 4, ruta Sur, no habrá servicio de las estaciones de Buenavista a San Lázaro, de 5:00 a 11:00.

En la Línea 3, no habrá servicio en las siguientes estaciones, de 9:00 a 11:00 horas:

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

En la Línea 7, no hay servicio de Ruta Alameda Tacubaya - Glorieta Cuitláhuac. Tampoco en las siguientes estaciones, de 9:00 a 11:00 horas:

Hidalgo

El Caballito

Chapultepec - Campo Marte

¿Qué evento hay este domingo 25 de enero 2026 en CDMX?

Este 25 de enero a las 9:00 horas habrá un desfile que partirá desde el Zócalo hacia el Monumento a la Revolución. El inicio del recorrido es por 20 de Noviembre, Corregidora, Avenida Juárez, Alameda Central, hasta llegar a la Plaza de la República, donde concluye el recorrido

