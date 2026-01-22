Día del Bombero 2026: Fecha, Hora y Ruta del Primer Desfile en CDMX

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) todos los días trabaja arduamente en beneficio de la población, se trata de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por salvar las de otros. Te decimos la fecha, hora y ruta del primer desfile por el Día del Bombero 2026.

El Día del Bombero se celebra cada 22 de agosto en México, pero por primera vez en la capital del país, se celebrará el Día de la Bombera y el Bombero de la Ciudad de México.

Cabe recordar que un 22 de agosto de 1873 se formó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz, otros datos que debes saber sobre los bomberos son:

En 1880, el presidente Porfirio Díaz, creó el primer Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, instalándose en las calles de Humbolt y Balderas, en lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México.

En 1922 se expidió el Reglamento del Cuerpo de Bomberos del entonces Distrito Federal (DF) hoy CDMX.

En 1951, se le otorga el carácter de “Heroico Cuerpo de Bomberos” por decreto presidencial emitido por Miguel Alemán Valdés.

Fecha, hora y ruta del primer desfile del Día del Bombero 2026

El Heroico Cuerpo de Bomberos está por cumplir su 170 aniversario, y como ya te mencionamos, por primera vez en la CDMX, se celebrará el Día de la Bombera y el Bombero.

El próximo 25 de enero a las 9:00 horas habrá un desfile que partirá desde el Zócalo hacia el Monumento a la Revolución.

El inicio del recorrido es por 20 de Noviembre, Corregidora, Avenida Juárez, Alameda Central, hasta llegar a la Plaza de la República, donde concluye el recorrido.

Puedes llegar al Desfile del Día del Bombero 2026 utilizando el Metro de la CDMX, las estaciones más cercanas son:

Estación Bellas Artes, Línea 8.

Estación San Juan de Letrán, Línea 8.

Estación Allende, de la Línea 2.

Estación Pino Suárez, de la Línea 2 y 1.

