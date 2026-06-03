Maestros de Sección 9 CDMX se Suman a Huelga de la CNTE: ¿Se Suspenden Clases Mañana 3 de Junio?

Integrantes de la sección 9 de la CDMX se sumaron hoy a las protestas de la CNTE, por lo que algunas escuelas no tuvieron clases

Maestros de la CNTE en paros en CDMXCuartoscuro

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¡Atención CDMX! Maestros de la sección 9 se unen a la huelga de la CNTE. ¿Habrá clases mañana? Descubre qué escuelas podrían estar cerradas.

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