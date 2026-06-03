Maestros de Sección 9 CDMX se Suman a Huelga de la CNTE: ¿Se Suspenden Clases Mañana 3 de Junio?

Maestros de la sección 9 de la Ciudad de México se sumaron este martes 2 de junio 2026, a la jornada de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueando vialidades importantes de la CDMX, como Avenida Reforma.

Ante la movilización de la sección 9, en algunas escuelas de la CDMX no hubo clases este día, sin embargo, hasta el momento, la autoridad educativa no ha dado a conocer un balance sobre las escuelas que cerraron este día.

Al respecto, la secretaria de Gobernación del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, pidió a la CNTE no afectar a los alumnos, y seguir con la mesa de trabajo este miércoles 3 de junio 2026 a las 10:00 horas en Segob.

En tanto, el Gobierno de la CDMX indicó que mañana realizarán una mesa tripartita con los maestros.

¿Habrá suspensión de clases en CDMX por paro de la CNTE este 3 de junio 2026?

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, advirtió que seguirán con las movilizaciones en la CDMX.

Se prevé que mañana miércoles 3 de junio, más escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México tengan paro de actividades total o escalonados, como sucedió este día.

La Sección 9 Democrática de la CDMX, vinculada a la CNTE, es la que se sumó este día a las movilizaciones de los maestros, se estima que son más de 20 mil profesores.