Línea 7 del Metro CDMX Sin Luz: Usuarios Quedan a Oscuras y Sin Escaleras Eléctricas

El incidente no afecta la circulación de los trenes, aclaró el Sistema de Transporte Colectivo Metro

La falla eléctrica dejó a oscuras a los usuarios de la Línea 7 del Metro CDMX. Foto: Redes socialesLa falla eléctrica dejó a oscuras a los usuarios de la Línea 7 del Metro CDMX. Foto: Redes sociales
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+