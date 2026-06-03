Línea 7 del Metro CDMX Sin Luz: Usuarios Quedan a Oscuras y Sin Escaleras Eléctricas

Una falla eléctrica dejó a oscuras y sin escaleras eléctricas la noche de este martes 2 de junio de 2026 a los usuarios de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México.

No obstante, el incidente no afecta la circulación de los trenes, aclaró el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El percance también afectó a los usuarios de otras líneas, como el caso de los que provenían de la 1 y 9, dado que la 7 conecta con estas otras rutas.

¿Qué pasó hoy en la Línea 7 del Metro CDMX?

"Debido a una revisión en el sistema eléctrico, se registra afectación parcial en algunas escaleras eléctricas de la Línea 7, así como en el alumbrado", informó la administración de este sistema de transporte.

En tanto, personal del Metro trabaja para restablecer su funcionamiento a la brevedad.

La Línea 7 del Metro de la Ciudad de México (identificada por el color naranja) va desde la estación El Rosario hasta Barranca del Muerto.

Cuenta con 14 estaciones a lo largo de su recorrido, conectando cuatro alcaldías: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

AMP