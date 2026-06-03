Lluvia Hoy en CDMX: Activan Doble Alerta por Tormenta con Granizo en Estas Alcaldías

Alertan por persistencia de lluvias fuertes acompañadas de caída de granizo en 6 de las 16 alcaldías de la capital del país

Una torrencial lluvia acompañada de granizo se registro esta tarde noche en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoUna torrencial lluvia acompañada de granizo se registro esta tarde noche en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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