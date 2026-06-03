Lluvia Hoy en CDMX: Activan Doble Alerta por Tormenta con Granizo en Estas Alcaldías
Alertan por persistencia de lluvias fuertes acompañadas de caída de granizo en 6 de las 16 alcaldías de la capital del país
Alertan por persistencia de lluvias fuertes acompañadas de caída de granizo en 6 de las 16 alcaldías de la capital del país
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la alerta Amarilla y Naranja por persistencia de lluvias fuertes la noche de este martes 2 de junio de 2026.
El alertamiento se da por la intensificación de lluvias acompañadas de caída de granizo en 6 de las 16 alcaldías de la capital del país y debido al riesgo que supone para la población.
Con corte a las 21:00 horas de este martes, la Alerta Naranja se mantenía activa en las siguientes demarcaciones:
Tlalpan
Se espera que en esta alcaldía caiga lluvia de entre 30 y 49 milímetros, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
Se activa #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la noche del martes 02/06/2026 en la demarcación: @TlalpanAl. pic.twitter.com/LFJCrGSGTp— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026
En tanto que la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Magdalena Contreras
Milpa Alta
Xochimilco
Se prevé que esta noche caiga en estas alcaldías lluvia de entre 15 y 29 milímetros, lo que podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas.
Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la noche del martes 02/06/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl. pic.twitter.com/iYScduQgov— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026
AMP