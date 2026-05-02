Movimiento Cannábico Mexicano Marcha Para Exigir el Acceso Libre y Universal a la Cannabis

La tarde de este sábado 2 de mayo de 2026 en la Ciudad de México la XXVI edición de la marcha con motivo del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana, una jornada que forma parte de una movilización global en favor del acceso libre y universal al cannabis.

La convocatoria es impulsada por el Movimiento Cannábico Mexicano junto con distintas organizaciones civiles, que invitan a participar de manera pacífica, responsable y organizada.

La misma marcha se lleva a cabo en diferentes países y ciudades, aunque las actividades pueden realizarse en fechas alternas a la del primer sábado de mayo. Lo que no cambia es el eje común de la búsqueda de reformas legales y el respeto a los derechos humanos relacionados con el uso de la planta.

Unas 900 personas participarán en la marcha por el acceso libre a la Cannabis. Foto: N+

Demandan acceso universal

En la concentración realizada en la Ciudad de México, integrantes del movimiento dieron inicio a la movilización alrededor de las 5 de la tarde. Participan alrededor de 900 personas pertenecientes a distintos grupos sociales y organizaciones.

Entre las principales exigencias del movimiento destacan el acceso libre y universal al cannabis, el reconocimiento de todos los usos de la planta, la creación de espacios seguros para usuarios y la normalización social del consumo.

La ruta contempla avanzar sobre Eje Central hacia Paseo de la Reforma, con destino final en el Ángel de la Independencia. Autoridades locales reportaron cortes viales en la zona debido al avance de la movilización.

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