¿Rubén Rocha Moya Conserva El Fuero o Inmunidad Tras Pedir Licencia en Sinaloa?

La discusión sobre si un gobernador mantiene el llamado “fuero” tras pedir licencia volvió al centro del debate público, ahora en medio del caso de Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una imputación formal en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En este contexto, el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fijó postura en redes sociales al desmentir versiones que aseguran que un funcionario con licencia conserva inmunidad.

“Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo ‘fuero’… El ‘fuero’ protege a la función no a la persona”, escribió.

Zaldívar explicó que la inmunidad procesal —prevista en el artículo 111 constitucional— es una protección que impide procesar penalmente a ciertos servidores públicos sin una declaratoria previa de la Cámara de Diputados, pero únicamente mientras están en funciones.

Rubén Rocha Moya Solicita Licencia Como Gobernador de Sinaloa Tras Acusaciones de EUA

Al separarse del cargo mediante licencia, esa protección desaparece, por lo que pueden ser sujetos a detención y proceso como cualquier ciudadano.

¿Qué pasó con el exgobernador Rocha Moya?

El señalamiento ocurre mientras Rocha Moya, político de Morena que asumió la gubernatura de Sinaloa en 2021 tras una trayectoria como académico, exrector universitario y senador, enfrenta una acusación ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, certificada el 23 de abril de 2026.

De acuerdo con la imputación, se le atribuyen delitos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas, presuntos acuerdos con el Cártel de Sinaloa —particularmente con la facción de “Los Chapitos”— y la recepción de apoyos indebidos a cambio de protección institucional.

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El proceso en Estados Unidos se encuentra en fase inicial tras la presentación del indictment, mientras que en México no se ha ejecutado una acción penal directa en su contra. Sin embargo, la solicitud de licencia al cargo cambia el escenario jurídico interno, ya que elimina la necesidad de un proceso de desafuero en caso de que las autoridades mexicanas decidan presentar acusación. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de señalamientos sin sustento.

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