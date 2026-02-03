¿Cuánta Agua Tiene el Cutzamala Hoy? Así el Nivel de las Presas en Febrero de 2026

El Sistema Cutzamala es de gran importancia para el Valle de México, pues es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua, que aporta el 26% del agua potable que se consume en la región. Te decimos el nivel de las presas que lo conforman, en febrero de 2026.

Cabe recordar que el 2025 fue un año en el que se rompieron récords de lluvia en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México, lo que provocó que el Sistema Cutzamala se recuperara luego de una larga sequía, esto provocó el aumentó del suministro a la capital del país y a la zona conurbada.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo encargado da a conocer el reporte del Sistema Cutzamala y del nivel de las presas que lo conforman.

Nivel de presas en febrero de 2026

De acuerdo con la Conagua, el Sistema Cutzamala tiene el 87.18% de almacenamiento total, hasta el corte del 2 de febrero de 2026, con lo que inicia el mes con 682,225,000 millones de metro cúbicos.

De acuerdo con el reporte oficial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, este es el nivel actual de las tres principales presas, con corte al 2 de febrero:

Villa Victoria: Al 84.33% de su capacidad, al registrar 156.619 millones de metros cúbicos de agua.

Al 84.33% de su capacidad, al registrar 156.619 millones de metros cúbicos de agua. Valle de Bravo : Está al 91.38% de su capacidad, al registrar 360.404 millones de metros cúbicos de agua.

: Está al 91.38% de su capacidad, al registrar 360.404 millones de metros cúbicos de agua. El Bosque: Está al 81.62% de su capacidad, al registrar 165.202 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 682,225,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos, es decir, está al 87.18%.

