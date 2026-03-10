¿Cómo se Encuentra el Sistema Cutzamala Hoy? Así el Nivel de las Presas en Marzo de 2026

El Sistema Cutzamala poco a poco se recupera de una larga sequía gracias a las lluvias que se registraron en 2025, es por eso que en N+ te decimos cómo está el nivel de la presas de este importante sistema hídrico que abastece al Valle de México, durante marzo de 2026.

Cabe recordar que el Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua, que aporta el 26% del agua potable que se consume en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo encargado da a conocer el reporte del Sistema Cutzamala y del nivel de las presas que lo conforman. En N+ te damos el dato oficial, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Nivel de presas en marzo de 2026

De acuerdo con la Conagua, el Sistema Cutzamala tiene el 81.68% de almacenamiento total, hasta el corte del 8 de marzo de 2026, cuenta con 639,166,000 millones de metro cúbicos de agua.

De acuerdo con el reporte oficial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, este es el nivel actual de las tres principales presas:

Villa Victoria: Al 78.25% de su capacidad, al registrar 145.341 millones de metros cúbicos de agua.

Al 78.25% de su capacidad, al registrar 145.341 millones de metros cúbicos de agua. Valle de Bravo : Está al 87.33% de su capacidad, al registrar 344.435 millones de metros cúbicos de agua.

: Está al 87.33% de su capacidad, al registrar 344.435 millones de metros cúbicos de agua. El Bosque: Está al 73.81% de su capacidad, al registrar 149.390 millones de metros cúbicos de agua.

En resumen, la capacidad de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 639,166,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos, es decir, está al 81.68%.

