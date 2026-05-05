Scott Yoo Asumirá la Dirección de la OFUNAM en 2027 en Relevo de Sylvain Gasançon

El violinista y director musical estadounidense, Scott Yoo, nacido en Tokio, en 1971, será el próximo director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM).

El músico iniciará esta aventura con la orquesta universitaria en enero de 2027, con la intención de fortalecer el nivel artístico de esta agrupación.

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Trayectoria de Scott Yoo en México

Scott Yoo durante la última década se ha desempeñado como director principal y artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, además de estar a cargo de la Dirección General de Música.

También ha fungido como director musical del Festival Mozaic.

Fue fundador del festival Medellín Festicámara.

Cuenta con una sólida trayectoria al frente de orquestas de América, Europa y Asia.

Es anfitrión y productor ejecutivo de la serie Now Hear This del Servicio Público de Radiodifusión (Public Broadcasting Service, PBS) de Estados Unidos, nominada al Emmy en 2021, y que se trata del primer programa de música clásica transmitido en horario estelar en la televisión estadounidense en cinco décadas.

¿Qué pasará con Sylvain Gasançon?

Sylvain Gasançon, quien desde 2023 está al frente de la OFUNAM, seguirá como director titular hasta finales de 2026, y luego colaborará con la orquesta como director huésped.

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Con información de N+

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