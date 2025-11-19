Nueva Parroquia Dedicada a San Judas Tadeo en CDMX: ¿Dónde Estará y Cuándo se Inaugura?

La nueva Parroquia Santuario a San Judas Tadeo en CDMX es un hecho y está lista para recibir a miles de fieles del santo de “las causas perdidas”; así podrás visitarla.

La Arquidiócesis Primada de México informó que la parroquia será erigida a rango de santuario, según lo establecido por el Derecho Canónico (cfr. c. 495 §1 CIC), por lo que el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, determinó dicha decisión.

Noticia relacionada: Video del Momento en que Delincuentes Roban un San Judas Tadeo en Iztapalapa

Los santuarios que constituyen una realidad de la Iglesia que nace de la piedad popular donde los fieles peregrinan para encontrar auxilios espirituales y consuelo, dar gracias, pedir algún favor o fortalecer la fe

Lo anterior es precisamente el caso de la parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Cuemanco, que ha acogido en peregrinación a fieles procedentes del sur de la Ciudad de México y de regiones vecinas.

Con gusto he decidido erigir la citada parroquia como Santuario San Judas Tadeo

¿Cuándo se podrá visitar la nueva parroquia Santuario a San Judas Tadeo en CDMX?

La Arquidiócesis Primada de México indicó que esta nueva parroquia Santuario a San Judas Tadeo podrá visitarse en cualquier momento; sin embargo, el viernes 21 de noviembre se llevará a cabo una ceremonia de erección con la finalidad de hacerlo oficial.

En esta misa estará presente el Cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, a las 12:00 horas, con motivo de la Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María.

Además, las personas que acudan al nuevo santuario podrán apreciar las reliquias de San Judas Tadeo, las cuales hicieron un recorrido especial por todo el país.

La nueva parroquia Santuario a San Judas Tadeo en CDMX estará ubicada en la Calzada del Hueso 1071, Colonia Cuemanco, Alcaldía Tlalpan.

Video: Fieles Asisten para Agradecer y Venerar a San Judas Tadeo, "el Santo de las Causas Difíciles"

¿Por qué San Judas Tadeo es tan querido?

San Judas Tadeo es uno de los santos más queridos por los mexicanos que siguen la religión católica. Por esta razón, cada 28 del mes, pero especialmente en octubre, fecha de su aniversario, acuden a rendirle tributo, agradecer los favores o hacerle una petición en la Iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México.

Según los expertos en el tema, San Judas Tadeo es uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús y, debido a su lealtad, fue conocido como “el hermano del Señor”.

Como los feligreses lo consideraban un santo “menos ocupado”, comenzaron a hacerle peticiones o favores.

Por ejemplo, en Estados Unidos se popularizó después de la depresión en 1929 y en Europa se convirtió en el favorito para solicitar “milagros”; por ello, lo nombraron el “santo de las causas difíciles”.

Mientras que en 1980, “San Juditas”, como le dicen de cariño sus devotos, los jóvenes acudieron a él para pedirle protección.

Historias recomendadas:

EPP

