Locatel Activa Número de WhatsApp: Nueva Forma para Hacer Reportes y Pedir Información en CDMX

Las autoridades capitalinas en su conferencia de prensa de hoy, 17 de septiembre de 2025, compartieron que el Locatel ya cuenta con su número de WhatsApp para hacer diversos reportes. Te contamos cuáles y cómo hacerlos.

Entre las opciones que puedes hacer en el chatbot del Locatel están: asesorías del Programa Hoy No Circula, ver dónde puedes cambiar los Vales Mercomuna y hacer trámites del servicio del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Video: Baches en la CDMX: Estas son las Alcaldías Más Afectadas

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que en el WhatsApp del Locatel se atenderá a la gente de manera directa si así lo solicitan, además de que con esta herramienta se facilitan diversos aspectos del día a día para los capitalinos.

Podrán comunicarse directamente y ser atendidos de viva voz si así lo requieren. A través de un chatbot estaremos teniendo un instrumento más en el que la población tendrá de forma directa, cercana y fácil la manera de cómo comunicarse a su Gobierno. En los momentos más difíciles, Locatel les va a ayudar en cualquier problema y para facilitar la vida diaria de los capitalinos.

Nota relacionada: Chatbot CDMX: Ahora Podrás Renovar tu Licencia y Pagar Refrendo a Través de WhatsApp

Pasos para usar el WhatsApp del Locatel

El primer paso es guardar el número del Locatel en los contactos.

Posteriormente, manda un mensaje que diga "Hola".

Selecciona la opción que necesites.

El servicio está activo las 24 horas.

Este chat no solo es un bot, es decir, no solo responde de manera automatizada, en el momento en el que la persona lo desee puede escribir “Hablar” y un operador de Locatel le responderá.

Si la persona ya está dada de alta en Llave el chatbot lo reconoce.

Historias recomendadas:

FBPT