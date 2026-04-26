Ola de Calor CDMX: Este Será el Día Más Caluroso de la Semana con Hasta 33 Grados

El inicio de la temporada de calor en la Ciudad de México ha traído consigo un incremento notable en las temperaturas y una disminución en la dispersión de contaminantes. Estas condiciones climáticas elevan el riesgo de contingencias ambientales por ozono, además de posibles afectaciones a la salud como golpes de calor y deshidratación. La onda de calor actual ha afectado a 27 entidades del país durante este domingo, situación que se prevé continúe a lo largo de la semana.

Para este domingo en la capital, se pronosticaron temperaturas de entre 30 y 32 grados, acompañadas por probabilidad de lluvia, descargas eléctricas y la posible caída de granizo.

El reporte meteorológico indica que el ambiente caluroso se intensificará en los próximos días. El día más caluroso de la semana se tiene previsto para el próximo martes, cuando el termómetro podría alcanzar los 33 grados Celsius.

Alerta por Onda de Calor en CDMX: ¿Cuándo Inician las Temperaturas Máximas?

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar y mantenerse hidratado para mitigar los efectos de las altas temperaturas.

Activan alerta en seis alcaldías por vientos fuertes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso de alerta para las demarcaciones de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza ante el pronóstico de rachas de viento de entre 50 y 59 km/h.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán vigentes durante la tarde de este domingo 26 de abril, específicamente en el periodo comprendido entre las 16:45 y las 20:00 horas.

Las autoridades advierten sobre diversos peligros asociados a este fenómeno, tales como la posible caída de ramas, árboles y lonas, la presencia de objetos en caminos y carreteras, así como daños estructurales en viviendas o mobiliario urbano.

Historias recomendadas:

Contingencia Ambiental Hoy por Ozono se Mantiene en CDMX y Edomex, Reporta CAMe

¿Por qué Hace Tanto Calor en México Hoy, 26 de Abril 2026?



