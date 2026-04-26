¿Por qué Hace Tanto Calor en México Hoy, 26 de Abril 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó hoy domingo 26 de abril sobre una ola de calor que impactará a 22 estados del país y cuyas condiciones se mantendrán a lo largo de la semana.

Este fenómeno provocará temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

Para la Ciudad de México, se prevé una temperatura máxima de entre 30 y 32 grados Celsius este domingo, con probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin embargo, el día más caluroso será el martes, cuando el termómetro podría alcanzar hasta los 33 grados, intensificando la sensación térmica en la capital.

¿Cómo Evitar Golpe de Calor ante Altas Temperaturas?

¿Qué es una ola de calor?

Una ola de calor se define como un periodo prolongado de temperaturas extremadamente altas, inusuales para una región específica, que persiste durante al menos tres días consecutivos. Este fenómeno suele estar asociado a la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, lo que limita la formación de nubes y reduce la circulación del viento.

La combinación de calor intenso y humedad puede elevar significativamente la sensación térmica, aumentando la probabilidad de afectaciones como deshidratación o golpes de calor.

Síntomas de deshidratación

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la deshidratación puede manifestarse con síntomas como sed intensa, boca seca o pegajosa, dolor de cabeza, fatiga, mareos y disminución de la orina o coloración oscura

En casos más graves, pueden presentarse confusión, ojos hundidos y desvanecimiento.

Entre los signos de alarma que requieren atención inmediata se encuentran desorientación, vértigo, náuseas, vómitos o pérdida de la conciencia

Golpe de calor: Cómo tratarlo

Ante un golpe de calor, es fundamental actuar de inmediato. Se recomienda trasladar a la persona afectada a un lugar fresco o con sombra, retirar el exceso de ropa y enfriar su cuerpo con agua fría, aplicándola en zonas como cuello, axilas e ingles.

Si la persona está consciente, se le puede ofrecer agua. En caso de síntomas graves o si no hay mejoría, se debe solicitar atención médica de emergencia.

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