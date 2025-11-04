Fábrica de Residuos Sólidos en Iztapalapa Opera Ilegalmente Afectando a Vecinos

En Iztapalapa, Ciudad de México, una fábrica de residuos sólidos opera ilegalmente, afectando a los vecinos de la colonia San Simón Culhuacán.

Las autoridades locales reconocen que los sellos de suspensión no han evitado que continúe la operación y mientras tanto, los habitantes padecen fugas de agua, socavones y ruido excesivo derivado de las actividades del establecimiento.

Sobre la calle Jacobo Watt, en Iztapalapa, opera una fábrica de residuos sólidos que ha sido suspendida por la alcaldía en tres ocasiones por no contar con un programa de Protección Civil. Sin embargo, en el predio siguen operando.

Al respecto, Leslie, vecina de la colonia San Simón Culhuacán, indicó:

A ellos no les ha importado que se les haya avisado a la alcaldía, que tengan los reportes, que hayan puesto los sellos

Por su parte Susana otra vecina comentó:

Siguen trabajando, abriendo y cerrando el zaguán, entran camiones grandes

Video: Fábrica de Residuos en Iztapalapa Sigue Operando Pese a Tener Sellos de Suspensión

Problemáticas

La falta de protocolos de seguridad no es el único problema.

Para los vecinos las operaciones del negocio también generan molestias, pues afectan la tranquilidad de quienes viven en la zona y el paso de los camiones genera socavones y fugas de agua.

“Como tal en nuestras casas ya tenemos problemas porque no tienen ni contrabarda, el ruido es todo el día”, azotan cosas todo el día, señaló Susana.

Leslie explica las afectaciones:

Nos afecta porque sus camiones que vienen a dejar el reciclado, se forman y van hundiendo el pavimento, han estado fracturando más el pavimento y tenemos el problema de socavones

Autoridades

La alcaldía reconoce que los sellos de suspensión no han evitado que continúe la actividad en el lugar y señala que para eso deben detener en flagrancia a los dueños del establecimiento.

Sandra Cardona, directora jurídica de la alcaldía Iztapalapa explicó:

Desgraciadamente, cuando nosotros llegamos y hacemos la reposición de sellos, por lo regular, quien está son los trabajadores. Quien realmente pues da la instrucción del quebrantamiento, pues son los encargados del establecimiento mercantil

Mientras los vecinos reportan a diario las operaciones de la fábrica, las patrullas que acuden no actúan en contra de la operación ilegal.

N+ buscó a la fábrica de residuos sólidos, pero no obtuvo respuesta.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo de la Sancha

LECQ