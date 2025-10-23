Este jueves 23 de octubre de 2025, otro vehículo cayó en un socavón localizado en la colonia Santiago Ahuizotla, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), sin que se reportaran personas afectadas por estos hechos.

Se trata de un socavón que ya se encontraba en Camino a Nextengo y Calzada Santiago Ahuizotla, pero que no había sido reparado por completo.

Ante ello, un camión repartidor de refrescos que circulaba por la zona cayó en la oquedad hoy, por lo que tuvieron que acudir al sitio unidades de emergencia para sacar una de las llantas traseras de la unidad que quedó hundida.

Al sitio se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, así como personal de la alcaldía Azcapotzalco.

Luego de retirar la unidad, el personal comenzó la reparación del socavón para evitar nuevas afectaciones en esa zona.

Baches y socavones ahogan la CDMX

En la Ciudad de México, decenas de vehículos han resultado afectados por baches y socavones en todas las alcaldías, por lo cual las autoridades iniciaron un programa de bacheo.

De acuerdo con especialistas de la UNAM, la vida útil de los pavimentos en calles y avenidas de la CDMX terminó hace más de 50 años.

, la vida útil de los pavimentos en calles y avenidas de la CDMX terminó hace más de 50 años. Según un diagnóstico, hay más de 200 mil baches en vialidades primarias.

Gustavo A. Madero es la alcaldía más afectada con 60 mil baches.

es la alcaldía más afectada con 60 mil baches. Otras alcaldías con más afectaciones son Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Los expertos aseguran que lo ideal es reparar los baches con concreto hidráulico porque tiene el doble de durabilidad.

¿Cómo reportar baches y socavones vía WhatsApp?

¿Sabías que ahora puedes reportar baches y socavones a través de WhatsApp? El servicio de asistencia e información del Gobierno de la CDMX, Locatel, puso a disposición de la ciudadanía un número de teléfono para poder hacerlo a través de un chat.

Se trata del Bachetel, un chatbot y opción especializada en baches, para que el reporte sea atendido de forma rápida y sencilla, así como enviado a las autoridades correspondientes.

¿Qué se debe enviar?

Tienes que mandar un mensaje al número 55 5658-1111.

Envía un “Hola”.

Elige la opción de Bachetel.

Manda la ubicación y una foto del bache.

Tu reporte será enviado a las autoridades.

Además, con este servicio también podrás conocer el estado del reporte y cómo se está atendiendo, indicó la instancia.

