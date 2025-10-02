Nuevo Mega Socavón en Iztapalapa Hoy: ¿Dónde Está Ubicado el Enorme Hoyo?

Un nuevo mega socavón se formó en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), luego de que una enorme oquedad literalmente se ‘tragó’ un camión de refrescos y se han abierto otros más, como la grieta en el Puente de La Concordia, en la zona de la tragedia por la explosión de una pipa de gas; aquí te decimos dónde se ubica el hoyo más reciente.

¿Por qué se formó el nuevo socavón?

De acuerdo con los primeros reportes, el mega socavón se habría formado por una fuga en el drenaje, que presuntamente reblandeció la tierra, por lo que se abrió el hoyo, en la zona oriente de Ciudad de México.

La zona fue acordonada por autoridades para evitar que los habitantes y los autos se acerquen a la zona de riesgo, mientras las autoridades realizan los trabajos para reparar la fuga de drenaje.

¿Dónde se ubica el nuevo mega socavón en Iztapalapa?

Las cámaras de N+ FORO captaron en video el nuevo mega socavón que fue reportado por vecinos de la zona desde la noche del 1 de octubre de 2025, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

El nuevo hoyo se ubica en la calle Jorge Enciso, en el cruce con General Radamés Gaxiola Andrade, en la colonia Escuadrón 201.

Mapa de ubicación el nuevo mega socavón, en Iztapalapa

