Peregrinos que Llegan a la Basílica de Guadalupe Denuncian Cobros Excesivos para Estacionarse

Miles de personas siguen llegando la Basílica de Guadalupe, solas o como parte de peregrinaciones a pie, en bicicleta, motocicleta o transportes que impactan la movilidad y la convivencia vecinal en las colonias aledañas.

Los peregrinos denuncian que uno de los mayores problemas que enfrentan cada año son los cobros excesivos para poder estacionarse.

Isidro Melchor y otros 30 habitantes de Apanteopan, Veracruz, arribaron a la Basílica para ver a la virgen. Relatan que tardaron más de tres horas en encontrar dónde estacionar los seis vehículos en los que viajaban.

“Si nos han molestado, que pues no nos podemos estacionar, porque es zona prohibida, o luego nos vienen cobrando, pues dicen en este lugar cobramos y no se pueden estacionar ¿Qué hacemos? Nos movemos a otro lado porque pues ya ve que luego venimos con pocos recursos, entonces no nos alcanza luego para estar pagando tanto estacionamiento”, señaló Isidro Melchor.

La llegada de docenas de miles de peregrinos provoca la congestión y el cierre de calles en colonias aledañas, generando afectaciones tanto para los vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero como para los propios visitantes.

Ubaldo Olivares, vecino de la colonia Estrella, señaló:

Vamos a ponernos en el lugar de los peregrinos que ellos vienen viajando desde lejos, vienen pagando caseta, combustible y aquí ya en la delegación, pues desgraciadamente son víctimas de extorsión

Por su parte Julio Valdez, vecino de la colonia Estrella explicó:

Es la zona donde más se carga la gente, porque llegan muchos y ahorita apenas van a empezar, para mañana es peor, todo está cerrado. Hay mucha gente que pues lo toma mal, no sé por qué se molesten si ya saben que es cada año

Desde hace 15 años, don Cándido Muñoz, de 71 años, viaja con su familia desde Ocotepec, Puebla, para presenciar las tradicionales mañanitas. Asegura que este año tuvieron que pagar mil 500 pesos por cada uno de los 10 vehículos con los que llegaron, debido a cobros de franeleros en la zona.

Llegamos anoche a las 11 y media de la noche, pero es un problema para los carros, cobran muy caro, quieren de 3 mil por carro grande, mil 500 por estas camionetas, a veces llegan, nos quitan y tenemos que buscar otro lugar, son gente que andan viendo a quién sí y a quién no, más bien son tranzas

En 2024, la mayoría de los reportes recibidos por el C5 de la ciudad durante las festividades de la Virgen de Guadalupe estuvieron relacionados con afectaciones viales.

Como lo explica Salvador Guerrero Chiprés, coordinador General del C5 de la Ciudad de México:

Tuvimos 356 reportes de urgencias o de emergencias, la mayoría fue vehículos obstruyendo esto es 11.5%, tuvimos reportes de disturbios por escándalo 8.1% y tuvimos temas de quejas por el asunto de franeleros 3.5%

Ellos también relatan que algunos vecinos salen por las noches a desalojar a peregrinos que intentan dormir o comer en las banquetas.

"Muchos nos dicen: 'Póngase ahí, no hay problema, aquí es mi calle y no hay problema', pero otros no, 'Porque es mi entrada y yo no puedo'. 'Vienen dejan sucia mi calle y se van', y tiene razón, la verdad, porque muchos venimos, dejamos basura y no tiene caso", asegura Cándido Muñoz, peregrino de Ocotepec, Puebla.

El año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México recolectó más de 500 toneladas de residuos orgánicos en los alrededores de la Basílica.

