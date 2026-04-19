Persona se Arroja a Las Vías del Metro de Línea 8

La tarde de este domingo 19 de abril, una persona presuntamente se arrojó a las vías de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México, lo que provocó la suspensión momentánea del servicio en este tramo que corre de Garibaldi a Constitución de 1917.

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, el incidente generó retrasos considerables en la operación, con tiempos de espera de hasta 15 minutos para poder abordar un tren. La situación ocasionó saturación en andenes y trenes, especialmente en estaciones del centro y oriente de la capital.

A través de sus cuentas oficiales, autoridades del sistema de transporte informaron que el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 8 debido a maniobras para atender la emergencia. “Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, indicaron en su comunicado.

Elementos de seguridad y personal especializado acudieron al sitio para llevar a cabo las labores correspondientes, mientras que usuarios fueron desalojados de algunas estaciones como medida preventiva. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de la persona involucrada.

#AlMomento, informo que, en coordinación con personal del STC Metro, rescatamos a una persona viva de las vías de una estación de la Línea 8, que fue trasladada al Hospital General de Iztapalapa. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/3Ok5Kiyetq — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 19, 2026

Incidente afecta operación de Línea 8

El incidente afectó a cientos de usuarios que dependen de esta línea para trasladarse entre el norte y sur de la ciudad, generando molestias y retrasos en sus trayectos dominicales.

Se recomienda a la población tomar previsiones, considerar rutas alternas y mantenerse atenta a los avisos oficiales del Metro para conocer la reanudación total del servicio en la Línea 8.

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