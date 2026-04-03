Aqüifera 2026: ¿Cuándo Será el Picnic Nocturno que Llenará de Linternas el Lago de Chapultepec?

El Festival Aqüifera 2026 en el Bosque de Chapultepec tendrá muchas sorpresas para los asistentes, entre ellas se encuentra el Picnic Nocturno, en el que podrás llenar de linternas el emblemático Lago de la CDMX; estos son los detalles.

De acuerdo con las autoridades, es un evento estelar de la celebración dedicada a la cultura del agua y la conservación ambiental. La velada contará con una atmósfera de luces, color y música inspirada en este elemento.

Noticia relacionada: Albercas Gratis en CDMX: Ubicación y Horarios durante Vacaciones de Semana Santa 2026

Así que todavía estás a tiempo de armar el plan con tus personas favoritas, ya que la actividad es completamente gratuita. Pero ojo, porque aunque podrás llevar tus propios alimentos y bebidas, tienes que respetar las reglas de los organizadores para disfrutar al máximo esta experiencia.

Además, debes tomar en consideración que el cupo es limitado, por lo que te recomendamos llegar mucho antes de las 18:00 horas para asegurar un buen lugar.

Video: ¿Por Qué Piden No Alimentar las Ardillas del Bosque de Chapultepec?

¿Cómo será el Picnic Nocturno en Aqüifera del Bosque de Chapultepec?

Como te contamos, la idea es celebrar el agua en nuestras vidas y cómo su presencia ha estado en nuestra cultura desde hace muchos años. Por eso, en Aqüifera 2026 el Picnic Nocturno será en la Fuente de Xochipilli este sábado 4 de abril de las 19:00 a las 23:00 horas.

Se ubica en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Si llegas en transporte, está muy cerca de la estación del Cablebús Panteón Dolores.

Durante la actividad solo estará permitido el ingreso con:

Alimentos. También habrá puntos cercanos para adquirir comida en caso de que lo desees

Bebidas (prohibido el alcohol)

Una manta o tapete

Bolsas para recoger tus residuos

Se permite el uso de velas de pila para decorar tu espacio (no velas de fuego)

No olvides llevar tu ropa abrigadora. Ojo, porque las mascotas no podrán ingresar las mascotas

Ahora bien, el Picnic Nocturno en Aqüifera 2026 tendrá una actividad especial: liberación de linternas en el lago.

Las autoridades indicaron que en ellas, las y los asistentes podrán escribir deseos, mensajes, metas personales o recuerdos en honor a seres queridos.

“Este acto simbólico invita a la reflexión, el agradecimiento y la esperanza”, aseguraron.

Las linternas podrán adquirirse en el lugar mediante una cuota de recuperación (el pago será solo con tarjeta). ¿Ya sabes quién te va a acompañar a esta nueva aventura en Semana Santa 2026?

Historias recomendadas:

EPP