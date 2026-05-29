Cambian Fecha de Audiencia de 'Maru' Campos sobre Acusación de Javier Corral

Este viernes fue diferida la audiencia programada ante un juez en el Reclusorio Sur

Maru Campos acudió a las instalaciones de la FGR en CDMX el pasado 27 de mayo 2026Maru Campos acudió a las instalaciones de la FGR en CDMX el pasado 27 de mayo 2026. Foto: X @MaruCampos_G
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+