Cambian Fecha de Audiencia de 'Maru' Campos sobre Acusación de Javier Corral

Este viernes 29 de mayo de 2026, se difirió la audiencia de revisión de la actuación del Ministerio Público, en la cual se busca reabrir acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

La audiencia, programada en los juzgados del Reclusorio Sur de la Ciudad de México (CDMX), se difirió porque no se presentó el senador Javier Corral, quien presentó una denuncia en contra de la mandataria por presunto secuestro, según expuso Campos previamente.

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¿Cuándo será la audiencia?

La audiencia fue reprogramada para el próximo martes 2 de junio a las 09:45 horas, y en caso de que el legislador no acuda, quedará firme la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México del no ejercicio de la acción penal contra la gobernadora.

El pasado 26 de mayo, ‘Maru’ Campos informó en redes sociales que había recibido un citatorio para otra audiencia luego de que Corral presentó una denuncia en su contra.

Afirmó que esa acción es sobre un asunto que ya estaba cerrado; “intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado; hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro”, dijo en un video.

¿Cuál es el caso?

La mandataria de Chihuahua narró que se trata del caso del bar GinGin; contó que fue cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por presunto peculado y desvío de recursos contra Corral, pero expuso que funcionarios capitalinos intervinieron para impedirlo, según lo que narró en la grabación.

Por su parte, en días pasados la Fiscalía capitalina emitió un comunicado en el que dijo que, tras la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales llevó a cabo las diligencias correspondientes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

"Como resultado de dicha investigación, esta Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal (contra la gobernadora), al concluir que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir por parte de esta institución", indicó.

SPB