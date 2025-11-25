¿Por Qué Es la Marcha de Mujeres Hoy 25 de Noviembre de 2025? Motivo de Manifestación  

Este martes, 25 de noviembre de 2025, se realizará una marcha de mujeres en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos el motivo de la manifestación.

Se trata de varios colectivos que hoy saldrán a las calles para conmemorar el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” (25 N), con la finalidad de exigir:

Coordinación 8M

Un alto a los feminicidios.

La presentación de las desaparecidas y justicia para las sobrevivientes de feminicidio.

Un alto a la guerra en Gaza y la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente.

Alto a la criminalización de la protesta y aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país

Morras de Fuego

La construcción de espacios seguros, igualitarios y libres de cualquier forma de violencia de género en México.

Colectiva ‘Rabia Encapuchada’

Se concentrarán para acudir a la marcha en conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Video: Marcha del 25N en CDMX: Hora y Ruta de la Manifestación contra Violencia a la Mujer

Noticia relacionada: Marcha 25N Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Manifestaciones contra la Violencia a la Mujer

¿Por qué es la marcha de mujeres en CDMX?

Como ya te mencionamos, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, por lo que los colectivos saldrán a marchar para exigir mayor seguridad para las mujeres, ya que la violencia de género va en aumento.

Cabe destacar que la violencia contra la mujer en el siglo XXI sigue siendo una constante. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que en todo el mundo 840 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, pero hay otras formas de violencia como la que se genera a nivel digital.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la ONU señala que:

Casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.

Cada diez minutos, una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro miembro de la familia.

137 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo cada día por sus parejas o por parientes cercanos en 2024 en todo el mundo.

En México 797 feminicidios se registraron en 2024, de enero a diciembre, de acuerdo con un informe presentado en la Cámara de Diputados, dos por día en el territorio nacional.

Video: 25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Otros datos de la ONU son:

Una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida.

Un 16% de las adolescentes la han sufrido en el último año.

La ONU advirtió sobre la prevalencia de la violencia de pareja en 168 países.

Este 2025, el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres y las Niñas tiene como lema "Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas", l objetivo es movilizar a todos los miembros de la sociedad y generar leyes que la penalicen.

Las tecnológicas deben garantizar la seguridad de las plataformas y eliminar contenido dañino, ya que en 2025 las herramientas digitales se utilizan cada vez más para acechar, acosar y abusar de mujeres y niñas.

La ONU alertó que la Inteligencia ArtificIal es usada para crear imágenes pornográficas, videos o audios con contenido sexual manipulados digitalmente que muestran entre 90 y 95 por ciento a mujeres.

En México, más de 10 millones de mujeres han padecido violencia digital, “una amenaza que crece con enorme rapidez”, según alertó ONU Mujeres en su informe del 20 de noviembre de 2025.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar