Marcha 25N Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Manifestaciones contra la Violencia a la Mujer

Hoy, 25 de noviembre de 2025, se llevan a cabo en la Ciudad de México (CDMX) varias actividades en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, cuyo tema este año es la unión para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aquí te contamos la ruta de la marcha del 25N, así como las actividades de diversas colectivas en la capital mexicana, para que tomes previsiones y de ser necesario uses rutas alternas para llegar a tu destino.

¿Quiénes se movilizan este martes 25 de noviembre?

Entre las principales organizaciones con actividades en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán se encuentran las siguientes, que además contarán con el apoyo de decenas de colectivas:

Morras de fuego Colectiva “Rabia encapuchada” Coordinación 8M

Sus movilizaciones son para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como por las víctimas de feminicidio y las sobrevivientes de la violencia machista, misoginia patriarcal e institucional, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Otras de sus demandas son:

Construcción de espacios seguros, igualitarios y libres de cualquier forma de violencia de género en México.

Alto a los feminicidios.

Presentación de las desaparecidas.

Justicia para las sobrevivientes de feminicidio.

Alto a la guerra en Gaza.

Alto a la criminalización de la protesta.

Aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país.

¿Dónde es la marcha 25N?

A las 15:00 horas, integrantes de Morras de Fuego se concentrarán en el Monumento a la Revolución, de donde partirán en marcha rumbo al Zócalo capitalino. Estas son las actividades programadas, según la agenda de la SSC:

11:00 horas: Concentración de manifestantes y colocación de un tianguis y tendedero de agresores.

Concentración de manifestantes y colocación de un tianguis y tendedero de agresores. 15:00 horas: Inicio de la marcha con varias organizaciones en apoyo, como Vaisnavas Guerreras, Amor No es Violencia, Distopias Mx, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Sentrip Colectivo, Familiares de Mujeres Desaparecidas y Victimas de Feminicidio, Colectivo Boca Negra, Galería Textil Maseuali, Red de Defensoras Oriente Ciudad y Estado de México, Cholis al Aire, Tsistsiki Rebelde, Latinas Guerreras en Movimiento, Defensoras de Derechos Humanos, Colectiva Ingenieras Feministas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Marea Púrpura, Colectiva Circe Ciudad de México, Fundación “Granito de Arena” y Madres que Luchan.

Concentración en Coyoacán

Mientras que a las 13:00 horas, colectiva “Rabia Encapuchada” se reunirá en la Escultura “Los Bigotes” de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria, en Coyoacán, para de ahí partir y unirse a la marcha de la Glorieta la Joven de Amajac al Zócalo.

A esta movilización se unirán la colectiva “Polakeñas”, Comités Estudiantiles de las diferentes Facultades de la UNAM, el Frente Feminista “Comandanta Ramona”, La Kaoz, Resistencia Estudiantil Centeotl y Pedagogas Organizadas.

La SSC indicó que se prevé que las personas se trasladen hacia la estación Universidad, de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de donde partirán hacia el lugar de la marcha.

Marcha desde la Glorieta de la Joven de Amajac

A las 15:30 horas, la Coordinación 8M partirá desde la Glorieta de la Joven de Amajac rumbo a dos destinos:

Destino 1: Hemiciclo a Juárez

Destino 2: Zócalo capitalino

La reunión comenzará desde las 12:00 horas y se sumarán otra decena de organizaciones. La SSC no descartó que se realicen pintas durante el recorrido de la marcha como medida de protesta.

