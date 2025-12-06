Estaciones de Metro CDMX Cerradas Hoy, Sábado 6 de Diciembre 2025

Si hoy sábado 6 de diciembre viajas en el Metro de la Ciudad de México, es importante que conozcas sobre los cierres de estaciones en el centro de la capital del país.

Y es que el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó a los usuarios sobre la suspensión temporal del servicio en puntos importantes si es que vas a trasladarte a la zona del centro de CDMX.

Por el momento no se han mencionado los motivos del cierre de las estaciones del Metro céntricas de Ciudad de México, todo indica que es debido al evento masivo que se tiene contemplado para hoy.

¿Qué estaciones del Metro están cerradas en zona centro de Ciudad de México?

Las siguientes estaciones permanecen cerradas según dio a conocer el Metro de Ciudad de México mediante redes sociales.

Línea 2 (Azul): Zócalo/Tenochtitlan Allende



Si tus traslados incluyen el Centro Histórico, evita llegar a esas estaciones.

¿Qué rutas alternas del Metro puedo usar para ir al centro de Ciudad de México?

Si vas a ir al centro de Ciudad de México, el Metro tiene alternativas para que llegues a la zona. Así que puedes considerar estas estaciones para continuar tu viaje:

Pino Suárez: Puedes usar esta estación para conectar las Líneas 1 y 2.

Bellas Artes: En esta estación puedes conectar con las las Líneas 2 y 8

San Juan de Letrán: Usa esta estación de la Línea 8 si necesitas acercarte al área central.

