¿Por Qué Marcha el Poder Judicial Hoy? Motivos de Protesta este Miércoles en CDMX

¡Toma precauciones! Hoy, 12 de noviembre de 2025, trabajadores del Poder Judicial realizarán una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX), en esta ocasión en la alcaldía Álvaro Obregón.

Aquí te contamos cuáles son las demandas de los manifestantes, así como la ruta de la marcha, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

Noticia relacionada: Marcha del Poder Judicial Hoy 12 de Noviembre 2025: Puntos Afectados por Trabajadores en CDMX.

¿Dónde es la marcha hoy?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la marcha será encabezada por el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial y esta será su ruta:

Punto de salida: Órgano de Administración Judicial, ubicado en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn.

Órgano de Administración Judicial, ubicado en Avenida Revolución número 1508, Punto de destino: Consejo de la Judicatura Federal, localizado en Avenida Insurgentes Sur número 2417, colonia San Ángel, también en la alcaldía Álvaro Obregón.

Video: Mapa: Ruta de la Marcha del Poder Judicial Hoy en la Ciudad de México

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores?

La marcha de hoy será para exigir el cumplimiento de las siguientes demandas:

Indemnización prevista en el artículo 10 transitorio con salario integrado.

Pago inmediato de las pensiones complementarias pendientes de las personas jubiladas.

No afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

Según la SSC, no se descarta que a la movilización también se unan personas juzgadoras federales cesadas con la reforma judicial, así como personal y sindicatos del Poder Judicial de la Federación afectados, asociaciones de personas juzgadoras y colectivos ciudadanos.

Recuerda que en todos los canales de N+ te informamos sobre las movilizaciones, bloqueos y también sobre la situación del transporte público y en carreteras de acceso a la CDMX.

Historias recomendadas:

Con información de N+

spb