Presentan en Galería José María Velasco, en Tepito, la Exposición ‘Los Rótulos No Deben Morir’

En la Galería José María Velasco, en el barrio de Tepito, se presenta una exposición sobre rótulos, como respuesta a la prohibición que esta expresión popular tuvo en la alcaldía Cuauhtémoc en 2022.

Ahora los rótulos tienen un nuevo auge por el turismo y el interés de nuevas generaciones en su elaboración.

'Los rótulos no deben morir' muestra el oficio de los diseñadores gráficos de los anuncios de los comercios formales e informales de la capital mexicana, muy populares en el Siglo XX y que han continuado por generaciones a pesar de modas y prohibiciones.

Al respecto, Luis Miguel León Cornejo, director de la Galería José María Velasco, indicó:

Hay una serie de fotografías, fotografiaron el rótulo, Yolanda Andrade, Paulina Lavista, Graciela Iturbide, Tina Modotti, en la parte histórica

Video: Presentan Exposición sobre Rótulos en la Galería José María Velasco en Tepito

Isaías Salgado del Pilar, rotulista de Tepito señaló:

Tengo 40 años ya de rotulista, empecé yo aproximadamente a los 16 años, uno de mis maestros fue mi tío el que me enseñó este oficio, su hijo, que es uno de mis primos, también tiene 40 años rotulando, se llama Carlos Andrade, le dicen 'El Rey Pincel'

La exposición reúne piezas contemporáneas y obras sobre la historia del rótulo en México, también incorpora una variedad de objetos intervenidos por rotulistas.

“Ese también lo hicimos nosotros lo de ricas tortas, y aquí tenemos unos carritos que lo traté de hacer, pues representar lo que era antes los taxis, como eran llegaron a ser verdes, es para representar algo que normalmente había antes que eran los rótulos de automóviles, de taxis”, explicó Isaías Salgado del Pilar.

Expresión de arte popular

Este oficio, convertido en expresión de arte popular, se expone en la galería de la calle Peralvillo 55 hasta el próximo abril de 2026.

Luis Miguel León Cornejo, director de la Galería José María Velasco, precisó:

Este oficio del rótulo que ha sido tan sonado, sacarlo de las calles y traerlo a una galería para que la gente pueda ver la técnica, el oficio, y todo lo que conlleva el poder realizar un rótulo. Este obviamente lo hicimos pensando en el barrio

