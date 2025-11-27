¿Seguirá Lluvia Hoy en CDMX? Así Está el Pronóstico del Clima para Este Jueves

Este jueves, 27 de noviembre de 2025, seguirán las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cómo estará el pronóstico del clima hoy en la capital del país.

De acuerdo con la Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana, habrá cielo medio nublado y ambiente frío a fresco, siendo muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 18 a 20 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 16 a 18 °C.

Viento del norte y noreste de 15 a 25 km/h en la región, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

¿Habrá lluvias hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que después de mediodía de hoy se prevé ambiente cálido a templado, cielo medio nublado a nublado.

También se prevé posibilidad de lluvias con intervalos de chubascos y posible actividad eléctrica, así como viento frío del Norte de 10 a 30 km/h y rachas cercanas a 50 km/h.

¡Toma precauciones! Porque mañana se espera ligero descenso de temperatura. Ante el pronóstico de bajas temperaturas, se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

La SGIRPC pidió estar atenta a las actualizaciones del clima a través de sus canales oficiales y del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo, disponible en redes sociales.

Con información de N+

