Pronóstico del Tiempo JUEVES 27 de Noviembre: Habrá Lluvias Intensas y Ambiente Frío en el País

Para este jueves 27 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de norte muy fuerte y oleaje elevado en la costa de Veracruz y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y fuerte con oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Se espera ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla en sus zonas altas; además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, centro, sur y occidente del territorio nacional.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Tamaulipas, Querétaro (región Sierra Gorda) y Veracruz (región Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

De 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Con información de Conagua

ICM