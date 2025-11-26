Trump Habla sobre Ataque a Soldados de GN en Washington: "Fue un Crimen contra Nuestra Nación"

Después del ataque a dos soldados de la Guardia Nacional a escasos metros de la Casa Blanca en Washington, D. C. el presidente de Estados Unidos dio un breve mensaje en el que calificó dicho hecho de "horrible".

Señaló que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está convencido de que el sospechoso detenido es un extranjero que entró a Estados Unidos desde Afganistán, durante la administración del expresidente Joe Biden. Indicó que se permitió la entrada de 20 millones de extranjeros desconocidos.

Nadie sabía quién entraba. Nadie sabía nada al respecto

Por esto dijo que desde ahora deben "reexaminar" a cada uno de los extranjeros que han entrado a EUA desde Afganistán.

Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país

Acusó que en el caso del presunto agresor ingresó bajo el gobierno de Joe Biden, en septiembre de 2021 "en esos infames vuelos".

Su estatus fue extendido bajo la legislación firmada por el Presidente Biden

En tanto, expresó sus condolencias:

Esta noche, los corazones de todos los estadounidenses están con esos dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y sus familias

Aseguró que este ataque "monstruoso" se dio en la víspera del feriado de Acción de Gracias.

Dos miembros de la Guardia Nacional que prestaban servicio en Washington, D.C. fueron baleados a quemarropa en un ataque monstruoso, al estilo de una emboscada, a solo unos pasos de la Casa Blanca

Acusó que se trató de un "acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror", para atender este hecho, anunció que ordenó al Departamento de Guerra, movilizar 500 tropas adicionales para ayudar a proteger la capital

Advirtió que el sospechoso del ataque será llevado ante la justicia:

Llevaremos al perpetrador de este ataque bárbaro ante la justicia de manera rápida y segura

La Casa Blanca publicó el siguiente mensaje:

Dios bendiga a la Guardia Nacional de Estados Unidos y a todos nuestros militares y agentes del orden

