Movilización en Metro Camarones por Persona Fallecida; Presuntamente Explotó su Celular

Un hombre de aproximadamente 40 años murió la mañana de este miércoles 11 de marzo en la estación Camarones de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México, luego de sufrir una aparente explosión de su teléfono celular.

De acuerdo con los primeros reportes, servicios de emergencia acudieron a la estación ubicada en la alcaldía Azcapotzalco tras recibir el aviso de una persona lesionada por una caída. Personal médico se movilizó al lugar para atender la emergencia dentro de las instalaciones del Metro.

El hombre presuntamente llevaba un teléfono celular que habría explotado, lo que provocó que cayera y resultara gravemente herido. A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el hombre habría perdido la vida en el lugar.

Los hechos ocurrieron en la estación Camarones, correspondiente a la Línea 7 del Metro, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto.