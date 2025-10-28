Prohíben Negar Renta de Inmuebles por Tener Niños o Mascotas en CDMX, ¿Cómo Aplicará la Ley?

Es un hecho, no podrán negarte la renta de un inmueble por tener en tu familia niños o mascotas en la Ciudad de México, debido a la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Vivienda local; estos son los detalles.

Se trata de una modificación al artículo 4 de dicha legislación, en la que se establece que ni las infancias o seres sintientes deben ser un obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda.

La reforma fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, por lo que se decretó que ahora no pueden condicionarte para acceder a la renta de un departamento, casa o cuarto.

¿Por qué está prohibido negar renta por tener niños o mascotas en CDMX?

Según lo estipulado en las Disposiciones Generales de la Ley de Vivienda en CDMX, el artículo 4 establecía lo siguiente:

Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil, creencias políticas

Pero con la reforma se incluyó este texto:

Así como la cohabitación con infancias y seres sintientes

Por lo tanto, si alguien te quiere negar la renta de un inmueble por tener niños o mascotas, puedes actuar legalmente por actos de discriminación. Toda vez que en la misma legislación, pero en el artículo tercero, se señala que

El derecho a la vivienda adecuada es un derecho humano fundamental, el cual se deberá reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular la Constitución de la Ciudad de México...

Es importante destacar que el 27 de marzo de 2024 se publicaron las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal, en materia de protección a:

Animales de compañía

Especies silvestres y acuáticas mantenidas en cautiverio

Lo anterior, porque en la ley los animales eran considerados “objetos”, pero al reconocerlos como “seres sintientes”, se les toma como sujetos de consideración moral y trato digno. Con ello, las personas están obligadas a respetar la vida de los animales y procurar su bienestar.

