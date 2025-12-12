Protesta de Trabajadores de Limpia en CDMX Hoy: Zona Afectada por Bloqueo y Montaña de Basura

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, se registra una protesta de trabajadores de limpia en Avenida Fray Servando Teresa de Mier, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los trabajadores tiraron basura afuera de oficinas de la Dirección Administrativa del Gobierno capitalino, sobre Fray Servando Teresa de Mier, al cruce con Bolívar.

En la zona ya hay montañas de desechos y por lo menos 20 camiones de basura en las calles de Bolívar e Isabel La Católica. Se reportan cierres viales desde Izazaga.

Hasta el momento no hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en la zona de la protesta.

¿Qué piden los trabajadores de limpia?

Los trabajadores de limpia exigen que se les asigne un dígito para acceder al sindicato, a pesar de que ya iniciaron las negociaciones con las autoridades capitalinas, no se ha llegado a un acuerdo.

Con información de N+

