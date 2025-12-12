Protesta de Trabajadores de Limpia se Sale de Control en CDMX: Tiran Basura y Lanzan Proyectiles
|
N+
-
Aquí te damos todos los detalles sobre la protesta de trabajadores de limpia, en CDMX
COMPARTE:
Trabajadores de limpia de la Ciudad de México (CDMX) se manifestaron hoy, 12 de diciembre de 2025, frente a la Dirección General de Desarrollo Administrativo, en la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, lo que se trataba de una protesta pacífica, se salió de control.
Los trabajadores de limpia tiraron montones de basura en plena calle y lanzaron proyectiles contra el edificio gubernamental.
Información en desarrollo…