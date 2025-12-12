Inicio Ciudad de México Protesta de Trabajadores de Limpia se Sale de Control en CDMX: Tiran Basura y Lanzan Proyectiles

Protesta de Trabajadores de Limpia se Sale de Control en CDMX: Tiran Basura y Lanzan Proyectiles

Aquí te damos todos los detalles sobre la protesta de trabajadores de limpia, en CDMX

Trabajadores de limpia de la Ciudad de México (CDMX) se manifestaron hoy, 12 de diciembre de 2025, frente a la Dirección General de Desarrollo Administrativo, en la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, lo que se trataba de una protesta pacífica, se salió de control.

Los trabajadores de limpia tiraron montones de basura en plena calle y lanzaron proyectiles contra el edificio gubernamental.

Información en desarrollo…
 

