Protesta de Trabajadores de Limpia se Sale de Control en CDMX: Tiran Basura y Lanzan Proyectiles

Trabajadores de limpia de la Ciudad de México (CDMX) se manifestaron hoy, 12 de diciembre de 2025, frente a la Dirección General de Desarrollo Administrativo, en la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, lo que se trataba de una protesta pacífica, se salió de control.

Los trabajadores de limpia tiraron montones de basura en plena calle y lanzaron proyectiles contra el edificio gubernamental.

Información en desarrollo…

