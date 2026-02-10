¿Qué es la Ley Roberto? Proponen Reforma Tras Atropellamiento y Homicidio De Repartidor

Luego de que el repartidor Roberto Hernández fuera embestido y arrastrado varios metros por una automovilista, hecho que le quitó la vida en la alcaldía Iztapalapa, su familia, junto con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, busca impulsar la denominada Ley Roberto.

Rodrigo Hernández, hermano de la víctima, explicó a N+ que la iniciativa pretende imponer penas más severas a los automovilistas que agredan a motociclistas o ciclistas y huyan del lugar, dejando herida o muerta a la persona afectada.

La propuesta contempla modificar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para endurecer las sanciones contra conductores que se dan a la fuga tras atropellar o causar la muerte de motociclistas o ciclistas. No obstante, el planteamiento aún se encuentra en proceso de revisión.

Rodrigo Hernández señaló que las autoridades avanzan en coordinación con colectivos de movilidad y con la familia de Roberto; sin embargo, hasta el momento no existe una fecha definida para la presentación formal de la iniciativa.

Además, la propuesta busca que, en caso de que la víctima fallezca y el conductor huya del lugar, el delito sea tipificado como homicidio doloso y no como homicidio imprudencial, como actualmente se clasifica.

¿Cómo fue embestido y asesinado Roberto?

El pasado 3 de enero, alrededor de las 22:00 horas, Roberto Hernández circulaba en su motocicleta cuando fue impactado por un vehículo en el cruce del Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el choque, el automóvil continuó su marcha y arrastró al motociclista varios metros, lo que provocó su muerte.

Roberto, de 52 años de edad, se dirigía a Nezahualcóyotl, Estado de México, con la intención de recoger a su pareja al concluir su jornada laboral. Durante el atropellamiento, su casco quedó enganchado debajo del automóvil, lo que ocasionó que fuera arrastrado sobre el asfalto mientras la conductora continuaba avanzando. Las manchas de sangre marcaron el trayecto de casi dos kilómetros que recorrió el vehículo sin detenerse.

Pese a la gravedad de los hechos, la automovilista siguió circulando por al menos 12 calles de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Fue hasta que el vehículo pasó un tope, en la esquina de la calle Ingeniero Félix F. Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, cuando el cuerpo sin vida de Roberto se desprendió, luego de haber sido arrastrado aproximadamente 1.7 kilómetros, distancia que puede recorrerse en cerca de dos minutos en un automóvil particular.

Detienen a mujer automovilista que atropelló a Roberto

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Gaby “N” en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO). La mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina señaló en el comunicado que la mujer fue detenida por "su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado".

Detienen a Gabriela presunta homicida de Roberto Hernández. Foto: Fuscalía de la CDMX

