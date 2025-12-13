¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX Mañana 14 de Diciembre? Horario y Detalles de la Convocatoria

Falta poco para que inauguren el alumbrado de Navidad en el Centro Histórico, pero antes habrá un nuevo evento en el Zócalo de la CDMX mañana domingo 14 de diciembre 2025, por tal motivo acá te decimos qué hay, a qué hora empieza y todos los detalles de convocatoria.

El último evento que hubo en el Zócalo CDMX fue el pasado 7 de diciembre, donde se realizó una carrera deportiva que convocó a miles de personas en las calles del Centro Histórico. Desde entonces la gente quiere saber cuándo ponen las luces navideñas, por eso en una nota ya te mostramos la posible fecha.

Video: Así Fue el Discurso de Claudia Sheinbaum por los Siete Años de la 4T en el Zócalo CDMX

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 14 de diciembre 2025?

Lo que habrá en el Zócalo capitalino este domingo 14 de diciembre es una marcha para las primeras horas de la mañana. La idea es que el contingente se reúna en el Ángel de la Independencia y de ahí se trasladen a la plancha del Centro Histórico CDMX.

Nota relacionada: Pista de Hielo en CDMX: ¿Cuándo Fue la Última Vez que se Instaló en el Zócalo y Por Qué?

Apenas en noviembre pasado esa misma marcha tuvo una gran convocatoria. Dejó varios detenidos, personas lesionadas e incluso policías hospitalizados derivado de los actos violentos.

Video: Años de Tradición: Familia Ontiveros Instala Mega Nacimiento Navideño desde 1927 en CDMX

¿A qué hora es el evento en el Zócalo CDMX hoy 14 de diciembre 2025?

La marcha denominada "Generación Z" dará inicio a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) de la mañana de este domingo. La concentración empezará desde las 10:30 horas en el Ángel de la Independencia y 30 minutos después comenzará la manifestación.

Se espera que el movimiento llegue a el Zócalo entre las 12:00 y las 13:00 horas de la tarde de este 14 de diciembre. El recorrido será por las ya habituales calles del centro:

Av. Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Avenida 5 de Mayo.

Nota relacionada: ¿Cómo Se Elabora la Iluminación para Diciembre en el Zócalo Capitalino?

Se espera que el evento en el Zócalo CDMX de este 14 de diciembre 2025 termine después de las 13:00 horas. De ahí, solo queda esperar a que el Gobierno de la Ciudad de México anuncie el día que se va a inaugurar el alumbrado por la Navidad.

Historias recomendadas: