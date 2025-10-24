La mañana de hoy, 24 de octubre de 2025, un accidente ocasionó el colapso de la circulación en la calzada Ignacio Zaragoza, colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

En los carriles centrales de esa vialidad, un tráiler se impactó contra un árbol y lo desprendió de raíz, por lo que éste quedó atravesado en el sitio.

Bomberos seccionan árbol caído en calzada Ignacio Zaragoza. Foto: N+

Así ocurrió el accidente

El accidente ocurrió cuando un tráiler que transportaba una gran cantidad de motocicletas se impactó alrededor de las 04:20 horas contra un árbol, en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza.

Los hechos ocurrieron pasando la estación Guelatao del Metro de la Ciudad de México, en dirección a la autopista México-Puebla.

Ahí, el enorme árbol quedó atravesado, lo que bloqueó por completo la circulación. Alrededor de las 06:20 horas las autoridades abrieron uno de los carriles centrales gracias a las labores de los distintos servicios de emergencia.

Labores para retirar árbol derribado

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, quienes comenzaron las labores para seccionar el tronco y posteriormente mover el tráiler, cuya caja quedó prácticamente destrozada.

En redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la SSC advirtió sobre el árbol caído en la calzada Zaragoza dirección oriente y Coronado Xipe, colonia Santa Martha Acatitla.

Y ante el colapso de vialidad y la intensa carga vehicular, la dependencia recomendó a los automovilistas circular con alternativas viales, como la Avenida Texcoco.

Con información de N+.

