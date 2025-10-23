Se Quema Combi de Transporte Público en Ignacio Zaragoza: Graban Incendio en Vivo

La mañana de este jueves, 23 de octubre de 2025, una unidad de transporte público se incendió en Calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

El momento del incendio fue grabado en vivo por personas que transitaban por Zaragoza y Jesús Galindo y Villa, colonia Jardín Balbuena de dicha alcaldía, se trata de una combi de la ruta 104 que operaba con gas LP y terminó completamente calcinada.

Video: Unidad de Transporte Público se Incendia en Calzada Zaragoza, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SSC) llegaron al lugar y trataron de apagar el fuego, hasta que llegaron bomberos capitalinos.

Mediante su cuenta de X, el jefe vulcano Cova, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el fuego al interior del vehículo fur controlado con agua y espumógeno.

Atendimos incendio de una unidad de transporte público que operaba con gas LP, en Zaragoza y Jesús Galindo y Villa, alcaldía Venustiano Carranza. Apagamos el fuego al interior del vehículo con agua y espumógeno. Posteriormente se aplicó la misma mezcla al tanque para bajar la… pic.twitter.com/00RQ4mdfKW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 23, 2025

Chofer resulta con quemaduras leves

El conductor de la combi del transporte público logró salir de la unidad, que, por fortuna, no llevaba pasaje en ese momento. Sin embargo, presenta quemaduras leves. Un edifico resultó con afectaciones en la fachada, además de que el vidrio de una ventana se rompió.

Se espera la llegada de la aseguradora para retirar la unidad del lugar, que es pérdida total.

Con información de N+.

