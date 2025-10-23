Se Quema Combi de Transporte Público en Ignacio Zaragoza: Graban Incendio en Vivo
N+
Personas que transitaban por la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, grabaron el momento del incendio de una combi del transporte público.
Bomberos de la CDMX sofocaron un incendio de una unidad de transporte público en Calzada Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza
COMPARTE:
La mañana de este jueves, 23 de octubre de 2025, una unidad de transporte público se incendió en Calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).
El momento del incendio fue grabado en vivo por personas que transitaban por Zaragoza y Jesús Galindo y Villa, colonia Jardín Balbuena de dicha alcaldía, se trata de una combi de la ruta 104 que operaba con gas LP y terminó completamente calcinada.
Elementos de la Secretaría de Seguridad (SSC) llegaron al lugar y trataron de apagar el fuego, hasta que llegaron bomberos capitalinos.
Mediante su cuenta de X, el jefe vulcano Cova, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el fuego al interior del vehículo fur controlado con agua y espumógeno.
Atendimos incendio de una unidad de transporte público que operaba con gas LP, en Zaragoza y Jesús Galindo y Villa, alcaldía Venustiano Carranza. Apagamos el fuego al interior del vehículo con agua y espumógeno. Posteriormente se aplicó la misma mezcla al tanque para bajar la… pic.twitter.com/00RQ4mdfKW— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 23, 2025
Noticia relacionada: Mueren 41 Animales Durante Incendio de Jacal en Ejido Paso del Águila en Torreón
Chofer resulta con quemaduras leves
El conductor de la combi del transporte público logró salir de la unidad, que, por fortuna, no llevaba pasaje en ese momento. Sin embargo, presenta quemaduras leves. Un edifico resultó con afectaciones en la fachada, además de que el vidrio de una ventana se rompió.
Se espera la llegada de la aseguradora para retirar la unidad del lugar, que es pérdida total.
Historias recomendadas:
- Tormenta Melissa Activa Alerta por Inundaciones que Ponen en Peligro la Vida: ¿Dónde se Ubica?
-
¿Cuáles Medicamentos Pueden Prescribir Licenciados en Enfermería y Pasantes?
-
Consultas Nocturnas en el IMSS: Clínicas de Medicina Familiar Donde Ya Hay Servicio de Noche.
Con información de N+.
Rar