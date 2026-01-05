¿Qué Pasó en Calzada Ignacio Zaragoza Hoy? Camioneta de Valores Quedó Volcada

La mañana de hoy, 5 de enero de 2026, una camioneta de traslado de valores y un taxi chocaron en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), lo que originó la movilización de los distintos servicios de emergencia.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detalló que el percance vial ocurrió en calles de la colonia Moctezuma Primera Sección.

Añadió que los policías de la dependencia acudieron a la esquina de la calzada Ignacio Zaragoza y la Calle 15, luego de ser informados de un choque entre la camioneta de traslado de valores y un taxi color rosa y blanco.

Video: Vuelca Camioneta de Valores sobre Calzada Zaragoza, CDMX

Conductores, sin traslado hospitalario

Según la SSC, en el lugar localizaron la unidad de traslado volcada sobre su costado derecho, y metros atrás, sobre el camellón, un poste de semáforo derribado, además del taxi chocado.

Ante ello, solicitaron los servicios de emergencia y realizaron labores de vialidad para el arribo de las ambulancias.

Al sitio llegaron paramédicos, quienes atendieron a los conductores de ambas unidades, a quienes valoraron como policontundidos, sin ameritar traslado hospitalario.

Los involucrados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades, agregó la Secretaría.

Con información de N+.

