Metro CDMX: ¿Qué Pasó Hoy 26 de Noviembre 2025 en la Línea B?

La mañana de este miércoles, usuarios del Metro CDMX reportaron retrasos en algunas estaciones; aquí te informamos qué pasó hoy, 26 de noviembre de 2025, en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Noticia relacionada: Marcha de Ayotzinapa Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Normalistas y Padres de Desaparecidos

¿Qué pasó en la Línea B del Metro CDMX?

Luego de los reportes de retrasos en la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, el Metro CDMX informó que un tren fue retirado para su revisión, por lo que la marcha estaba lenta.

Una de las estaciones que presentó mayor retraso de trenes fue Romero Rubio, que se ubica entre Oceanía y Ricardo Flores Magón.

Video: ¿Qué Pasó en la Línea B del Metro que Provoca Retrasos?

El Metro CDMX subrayó que en breve se iba a normalizar la circulación de los trenes y pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal, así como permitir el cierre de las puertas para el libre ingreso y descenso.

Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea B, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 26, 2025

Noticia relacionada: Estaciones Cerradas del Metrobús Hoy: Revisa Dónde No Habrá Servicio

Mapa de la estación Romero Rubio

¿Qué pasó en la Línea 3?

Además, otros usuarios del Metro de CDMX cuestionaron en redes sociales que estaba pasando en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, donde también hubo retrasos.

El Metro CDMX respondió que había “alta afluencia” de pasajeros, por lo que se agilizó el avance de trenes desde las estaciones terminales, como lo son Indios Verdes y Universidad.

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 26, 2025

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT