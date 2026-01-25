¿Qué pasó en Estación Chapultepec de Línea 1 del Metro?

Un hombre señalado como probable responsable de grabar y tomar fotografías sin consentimiento a mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue detenido por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la estación Chapultepec de la Línea 1, donde los oficiales realizaban labores de seguridad y vigilancia cuando una pasajera solicitó apoyo. La usuaria indicó que, mientras viajaba a bordo del tren, se percató de que un hombre que se encontraba a unos metros de distancia le tomaba fotografías y la grababa con su teléfono celular.

Ante la denuncia, los policías se aproximaron al sujeto y le realizaron una revisión preventiva, durante la cual le fue asegurado un teléfono móvil con el que presuntamente captó diversas imágenes de la denunciante.

Usuaria decide no denunciar

El hombre, de 40 años de edad, fue informado de sus derechos y trasladado ante el Juzgado Cívico correspondiente, donde se determinará la sanción aplicable conforme a la ley.

Cabe señalar que la afectada decidió no proceder legalmente contra el posible responsable, argumentando falta de tiempo. No obstante, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de conductas para prevenir la violencia y el acoso en el transporte público.

