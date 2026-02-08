¿Qué Pasó hoy, Domingo 8 de Febrero en la Estación Balderas de Línea 3 del Metro?

La noche de este domingo 8 de febrero, usuarios del Sistema Colectivo de Transporte (STC) Metro reportaron la lenta operación de trenes en la estación Balderas de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, lo que provocó retrasos y aglomeraciones en varios andenes.

De acuerdo con los primeros reportes de pasajeros, los trenes presentaron detenciones prolongadas, principalmente en dirección a Indios Verdes, con esperas de hasta cinco minutos en cada estación. La situación generó inconformidad entre los usuarios, quienes recurrieron a redes sociales para expresar su molestia y solicitar información sobre lo ocurrido.

Ante las quejas, autoridades del Metro informaron que se realizó una revisión en la zona de vías, lo que ocasionó la reducción temporal de la velocidad de los trenes. Posteriormente, el STC indicó que la marcha se estaba agilizando de manera paulatina en la Línea 3, una vez concluidas las labores de inspección.

A través de sus canales oficiales, el Metro exhortó a los usuarios a permitir el libre cierre de puertas, descender del vagón antes de ingresar y respetar la línea amarilla de seguridad, con el fin de facilitar el avance de los trenes y evitar mayores retrasos.

En redes sociales, algunos usuarios atribuyeron la afectación a una posible falla en uno de los trenes en la estación Balderas. Entre los mensajes compartidos se leía: “salgan del metro, explotó algo en Balderas Línea 3”, “detenciones en cada estación de al menos 5 minutos” y “¿alguien sabe qué onda con la Línea 3 dirección Indios Verdes?”.

