¿Qué Pasó Hoy en la Calzada de Tlalpan a la Altura del Metro Viaducto?

Este sábado 18 de abril se registra un bloqueo de ciclistas sobre la Calzada de Tlalpan a la altura del Metro Viaducto, en dirección al sur, en la colonia Álamos, dentro de la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de manifestantes cerró la circulación, afectando de manera significativa el tránsito vehicular en la zona.

La presencia de los inconformes provocó largas filas de automóviles y retrasos para quienes transitan por esta importante vía de la Ciudad de México. Elementos de tránsito se mantienen en el lugar para orientar a los conductores y mitigar el impacto vial.

Alternativas viales

Como alternativas viales, se recomienda a los automovilistas utilizar avenidas como Ing. Eduardo Molina, Dr. Vértiz y Andrés Molina Enríquez, donde el flujo vehicular se mantiene más constante.

#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean Calz. de Tlalpan a la altura del Metro Viaducto con dirección al Sur, col. Álamos, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Av. Ing. Eduardo Molina, Dr. Vértiz y Andrés Molina Enríquez. pic.twitter.com/ZsClEUts9G — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 19, 2026

Se sugiere a la ciudadanía tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y mantenerse informada a través de canales oficiales sobre cualquier cambio en la circulación.

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